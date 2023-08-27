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"Нафтогаз" хочет ежегодно увеличивать добычу газа на 0,5-3 млрд куб. м

Воскресенье 27 августа 2023 14:32
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"Нафтогаз" хочет ежегодно увеличивать добычу газа на 0,5-3 млрд куб. м Фото: "Нефтегаз" хочет ежегодно увеличивать добычу газа на 0,5-3 млрд куб. м (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

У Государственного "Нафтогаза" есть два плана по увеличению собственной добычи газа ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

"Если говорить о жизни в период войны, то целью группы "Нефтегаз" является обеспечение устойчивой поставки энергии и добычи, которая покрывает потребление. Это в идеале. Обеспечение объемов для отопительного сезона разных видов энергии без нагрузки на бюджет", - сказал он.

Чернышев также отметил, что у "Нафтогаза" есть пессимистический и оптимистичный планы по увеличению газодобычи.

По пессимистическому плану "Нафтогаз" будет рассчитывать на свои инвестиционные возможности, которые позволят увеличивать добычу газа ежегодно примерно на 0,5-1 миллиард кубометров.

В то же время, по оптимистическому плану благодаря успешным реформам, рынку энергии, иностранным партнерам, доступности капитала и кредитования компания сможет увеличивать добычу на 1-3 млрд куб. м каждый год.

Напомним, в 2023 году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

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Нафтогаз Украины
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