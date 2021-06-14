"Нафтогаз" готов судиться с "Газпромом" из-за запрета на транзит газа из Средней Азии

Украина готова подать иск против российского "Газпрома", если российский монополист содействовать транзиту из Средней Азии через газотранспортную систему Украины . Этот газ мог бы заполнить ГТС Украины.

Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью изданию Financial Times .

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал он.

Как отметил Витренко "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе "Газпрома" и на согласование могут уйти месяцы.

Если "Газпром" откажет, то следующим шагом будет жалоба в антимонопольные органы Евросоюза и подача иска в международный арбитраж. Витренко отметил, что судебные разбирательства могут затянуться на годы.