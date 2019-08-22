"Нафтогаз" дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК в Facebook.

Ка отметили в пресс-службе, это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона.

Сейчас "Нафтогаз" предлагат продукт клиентам как собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение получили газсбыты во всех без исключения регионах.

На карте указано, в каких областях предложение уже доступно.

www.naftogaz.com

Чтобы воспользоваться условиями предложения необходимо:

- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);

- иметь при себе паспорт;

- заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;

- сделать предоплату и пользоваться газом во время отопительного сезона.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по летним ценам. Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров в одну семью.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).