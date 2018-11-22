"Нафтогаз" безосновательно обвинил газораспределительную отрасль в срыве запуска суточного балансирования

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Группа компаний РГК первой в Украине начала суточное балансирование газораспределительных систем еще в мае 2018 года

Пресс-служба "Нафтогаза Украины" сегодня распространила фейковое заявление. В нем "Нафтогаз" обвинил трех операторов ГРМ группы в срыве запуска суточного балансировки якобы по причине предоставления некорректной информации для наполнения платформы Оператора ГТС (Укртрансгаза). Однако накануне именно Оператор ГТС обратился к НКРЭКУ с инициативой перенести запуск суточного балансирования. В то же время Операторы ГРМ в который раз вынуждены заявить, что не видят никаких оснований для срыва запуска и подтверждают свою готовность к работе в режиме суточного балансирования. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

В сообщении говорится о том, что группа компаний РГК первой в Украине начала суточное балансирование газораспределительных систем еще в мае 2018 года. Поэтому мы полностью готовы к началу работы, заявление, обнародованное пресс-службой "Нафтогаза", является полной выдумкой и фейком. Укртрансгаз должен взять на себя ответственность за некорректную работу программного обеспечения и собственную несостоятельность закрепить за "Нафтогазом" часть потребителей на платформе собственной разработки.

Оценка неготовности платформы Оператора ГТС к работе в режиме суточного балансирования, которую распространила пресс-служба "Нафтогаза" говорит о том, что материнская компания полностью контролирует Укртрансгаз. В том числе, в вопросах формирования баланса газа, в котором "Нафтогаз", как крупнейший трейдер в Украине, имеет прямую заинтересованность и мы видим в этом прямой конфликт интересов.

В пресс-службе напомнили, что группа компаний РГК с мая 2018 первой в Украине перешла на ежедневное балансирование газораспределительных систем. А в конце октября Европейское энергетическое сообщество признало, что анбандлинг операторов ГРС в Украине полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета.