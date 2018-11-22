"Нафтогаз" безпідставно звинуватив газорозподільну галузь у зриві запуску добового балансування

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Група компаній РГК першою в Україні почала добове балансування газорозподільних систем ще в травні 2018 року

Прес-служба "Нафтогазу України" сьогодні розповсюдила фейковое заяву. У ній "Нафтогаз" звинуватив трьох операторів ГРМ групи в зриві запуску добового балансування нібито через надання некоректної інформації для наповнення платформи Оператора ГТС (Укртрансгазу). Проте напередодні саме Оператор ГТС звернувся до НКРЕКП з ініціативою перенести запуск добового балансування. У той же час Оператори ГРМ вкотре вимушені заявити, що не бачать жодних підстав для зриву запуску і підтверджують свою готовність до роботи в режимі добового балансування. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

У повідомленні йдеться про те, що група компаній РГК першою в Україні почала добове балансування газорозподільних систем ще в травні 2018 року. Тому ми повністю готові до початку роботи, заява, оприлюднена прес-службою "Нафтогазу", є повною вигадкою і фейком. Укртрансгаз повинен взяти на себе відповідальність за некоректну роботу програмного забезпечення і власну неспроможність закріпити за "Нафтогазом" частина споживачів на платформі власної розробки.

Оцінка неготовність платформи Оператора ГТС до роботи в режимі добового балансування, яку поширила прес-служба "Нафтогазу" говорить про те, що материнська компанія повністю контролює Укртрансгаз. У тому числі, у питаннях формування балансу газу, в якому "Нафтогаз", як найбільший трейдер в Україні, має пряму зацікавленість і ми бачимо в цьому прямий конфлікт інтересів.

У прес-службі нагадали, що група компаній РГК з травня 2018 першої в Україні перейшла на щоденне балансування газорозподільних систем. А в кінці жовтня Європейське енергетичне співтовариство визнало, що анбандлинг операторів ГРС в Україні повністю відповідає вимогам Третього енергопакету.