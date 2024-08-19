На нафтобазі в Ростовській області, яку гасять відучора, стався вибух

У повідомленні йдеться, що 18 пожежників постраждали, з них п'ятеро у тяжкому стані. Введено режим надзвичайної ситуації.

Пізніше канал повідомив, що адміністрація Пролетарського району видалила посаду, де повідомляла про 18 постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області. За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони" .

Станом на вечір 18 серпня продовжувалося гасіння пожежі на нафтобазі. Було задіяно три пожежні потяги. Згасити паливо, що горить, не вдасться, поки воно все не вигорить. Мешканців Пролетарська просять не виходити надвір через пожежу на нафтобазі.

Нагадаємо, Україна почала бити дронами по російських НПЗ та нафтобазах у 2024 році, щоб скоротити військовий потенціал ворога.