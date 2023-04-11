Нафта знову зростає: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту зросли у вівторок, 11 квітня, на очікуваннях скорочення запасів нафти в США, найбільшому споживачі нафти у світі, і на ознаках того, що попит на ринках, що розвиваються, залишається високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала на 0,68% до 84,75 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,75% і 0,75% до 80,34 доларів.

Ф'ючерси на сиру нафту отримали імпульс від зростання на азійських фондових ринках, оскільки очікується, що регіональні центральні банки збережуть свої відсоткові ставки на незмінному рівні.

Ознаки високого попиту паливо Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі, у березні також підтримали ціни. Минулого місяця споживання палива підскочило на 5% порівняно з минулим роком до рекордних 4,83 млн барелів на добу. Країна продовжує залишатись основним споживачем російської нафти марки Urals на тлі скорочення світових потоків нафтової торгівлі після вторгнення в Україну.

Ціни на нафту впали в понеділок після зростання протягом трьох тижнів поспіль після того, як дані про зайнятість у США вказали на напруженість на ринку праці, що посилило очікування на чергове підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи, яке може обмежити попит на нафту.

Очікування підвищення ставки підвищили індекс долара США у понеділок і вівторок, що чинило тиск на ціни на нафту, оскільки зміцнення долара робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Крім того, звіт про інфляцію в США, який буде опублікований у середу, може допомогти інвесторам оцінити короткострокову траєкторію процентних ставок.

В Азії дані з Китаю показали, що дані щодо споживчої інфляції у березні були найнижчими з вересня 2021 року, що свідчить про збереження слабкого попиту на тлі нерівномірного відновлення економіки.