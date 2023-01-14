Нафта значно подорожчала за тиждень: що відбувається на світових енергоринках

Ф'ючерси на нафту марки Brent у п'ятницю, 13 січня, закрилися на рівні 85,28 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на сьому сесію поспіль до 79,86 доларів за барель

Brent додала цього тижня 8,6%, а WTI зросла на 8,4%, компенсувавши велику частину втрат попереднього тижня.

Індекс долара США вперше за 2,5 роки свідчить про те, що Федеральна резервна система уповільнить підвищення ставок. Більш слабкий долар, як правило, підвищує попит на нафту, роблячи її дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Нещодавні закупівлі китайської нафти та збільшення дорожнього руху в країні також підживлюють надії на відновлення попиту у другій за величиною економіці світу після відкриття її кордонів та послаблення обмежень у зв'язку з COVID-19 після торік протестів.

"Всі дивляться на китайські показники мобільності, і вони вказують на зростання, вказуючи на відновлення попиту на нафту та підтримку цін. Наступне, на що слід звернути увагу, - чи це призведе до збільшення імпорту китайської нафти та чи переглянуть енергетичні агенції (МЕА, ОПЕК) свої оцінки попиту (у першому кварталі) у бік підвищення", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), зустрінуться у лютому, щоб оцінити кон'юнктуру ринку, і є деякі побоювання, що група може знову скоротити видобуток нафти, щоб підвищити ціни після недавнього зниження.

ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку на 2 млн барелів на день у жовтні, коли світові ціни на нафту впали нижче за 90 доларів за барель.