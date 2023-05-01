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Нафта впала нижче за 80 доларів: що вплинуло на світові ціни

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 08:50
Нафта впала нижче за 80 доларів: що вплинуло на світові ціни Фото: нафта подешевшала 1 травня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, 1 травня через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США, що може сповільнити зростання і вдарити по попиту на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,8%, до $79,72 за барель, тоді як нафта марки WTI впала на 0,8% до $76,15.

Споживчі витрати в США в березні не змінилися, оскільки збільшення витрат на послуги було компенсовано зниженням цін на товари, але сила базового інфляційного тиску, що зберігається, може призвести до того, що Федеральна резервна система знову підвищить відсоткові ставки.

Очікується, що цього тижня ФРС підвищить процентні ставки ще на 25 базових пунктів. Центральний банк США підвищив облікову ставку на 475 базисних пунктів із березня минулого року з майже нульового рівня до поточного діапазону 4,75-5,00%.

У першому кварталі економічне зростання США сповільнилося більше, ніж очікувалося, до 1,1%.

"Інвестори зберігають обережність на тлі змішаних економічних сигналів. Нафта марки Brent на останніх сесіях йшла за ширшими ринками, при цьому багато економічних даних створювало велику невизначеність щодо перспектив", - йдеться у повідомленні ANZ.

У п'ятницю ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після того, як енергетичні компанії повідомили про позитивні доходи, а дані США показали, що видобуток сирої нафти знижується, а попит на пальне зростає.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту повернулися майже до того ж рівня, до того як країни ОПЕК+ оголосили про додаткове скорочення видобутку на початку квітня.

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