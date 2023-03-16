Нафта трохи подорожчала завдяки фінансовій допомозі банку Credit Suisse

Але через побоювання кризи, що поглиблюється, для банків по всьому світу настрої учасників ринку залишалися нестійкими.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8% до 74,27 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,8% - до 68,12 долара за барель.

У середу, третього дня зниження поспіль, ціна на нафту в США впала нижче 70 доларів за барель вперше з 20 грудня 2021 року. Brent втратила майже 10% з моменту закриття п'ятниці, тоді як нафта США впала приблизно на 11%.

Credit Suisse у четвер заявив, що займе до 54 млн доларів у центрального банку Швейцарії, щоб зміцнити свою ліквідність і довіру інвесторів після того, як падіння його акцій посилило побоювання з приводу світової фінансової кризи.

"Настрої на ринку погіршилися, оскільки банківська криза поширилася зі США на Європу. Майбутня тенденція залежатиме від рівня ринкового занепокоєння, навіть якщо фундаментальні показники не обов'язково свідчать про ознаки падіння", - заявили аналітики Haitong Futures у звіті.

Більш оптимістичні прогнози ОПЕК щодо попиту на нафту в Китаї також підтримали ціни на нафту, сказав Лім Тай Ан, аналітик Phillip Nova Pte.

Раніше цього тижня ОПЕК підвищила свій прогноз попиту на нафту в Китаї на 2023 рік, а Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) відзначило очікуване зростання попиту на нафту внаслідок відновлення авіаперевезень та відновлення економіки Китаю після відмови від політики нульового поширення COVID.

Але побоювання щодо надлишку залишаються.

У звіті МЕА йдеться, що комерційні запаси нафти в розвинених країнах ОЕСР досягли 18-місячного максимуму, тоді як видобуток нафти в Росії в лютому залишався на рівні, близькому до довоєнного, незважаючи на санкції щодо її морського експорту.

Європейський центральний банк схиляється до підвищення ставки на 0,5 п.п. у четвер, оскільки економіка єврозони набирає чинності, а інфляція залишиться високою протягом багатьох років.

Більш високі відсоткові ставки можуть призвести до зниження попиту на нафту в міру уповільнення економічного зростання, але побоювання з приводу фінансової кризи, що поглиблюється, для банківського сектора також можуть вплинути на попит на нафту.