Нефть немного подорожала благодаря финансовой помощи банку Credit Suisse

Но из-за опасений углубляющегося кризиса для банков по всему миру настроения участников рынка оставались неустойчивыми.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 74,27 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,8%, до 68,12 доллара за баррель.

В среду, в третий день снижения подряд, цена на нефть в США упала ниже 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. Brent потеряла почти 10% с момента закрытия пятницы, в то время как нефть США упала примерно на 11%.

Credit Suisse в четверг заявил, что займет до 54 млнд долларов у центрального банка Швейцарии, чтобы укрепить свою ликвидность и доверие инвесторов после того, как падение его акций усилило опасения по поводу мирового финансового кризиса.

"Настроения на рынке ухудшились, поскольку банковский кризис распространился из США на Европу. Будущая тенденция будет зависеть от уровня рыночного беспокойства, даже если фундаментальные показатели не обязательно будут свидетельствовать о признаках падения", - заявили аналитики Haitong Futures в отчете.

Более оптимистичные прогнозы ОПЕК по спросу на нефть в Китае также поддержали цены на нефть, сказал Лим Тай Ан, аналитик Phillip Nova Pte.

Ранее на этой неделе ОПЕК повысила свой прогноз спроса на нефть в Китае на 2023 год, а Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило ожидаемый рост спроса на нефть в результате возобновления авиаперевозок и восстановления экономики Китая после отказа от политики нулевого распространения COVID.

Но опасения по поводу переизбытка остаются.

В отчете МЭА говорится, что коммерческие запасы нефти в развитых странах ОЭСР достигли 18-месячного максимума, в то время как добыча нефти в России в феврале оставалась на уровне, близком к довоенному, несмотря на санкции в отношении ее морского экспорта.

Европейский центральный банк склоняется к повышению ставки на 0,5 п.п. в четверг, поскольку экономика еврозоны набирает силу, а инфляция останется высокой в течение многих лет.

Более высокие процентные ставки могут привести к снижению спроса на нефть по мере замедления экономического роста, но опасения по поводу углубляющегося финансового кризиса для банковского сектора также могут повлиять на спрос на нефть.