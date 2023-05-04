Нафта трохи подорожчала після обвалу на початку тижня

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,75% - до 72,85 доларів. Однак із початку тижня ціна впала більш ніж на 9%. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,5% центу до 68,95 доларів за барель. WTI впала майже на 11% із п'ятниці до закриття середи.

Цього тижня ціни впали на тлі ознак слабкого зростання виробництва в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, і після того, як США, найбільший у світі споживач нафти, у середу підняли відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року, що загрожує майбутньому економічному. зростання у цій країні.

Тим не менш, на тлі деякого позитивного зростання в секторі послуг США та очікувань того, що скорочення виробництва великими виробниками, яке розпочалося цього місяця, обмежить пропозицію, інвестори викуповують нафту на ринку.

"Нафта починає знаходити деяку підтримку, оскільки всі погані новини про попит та пропозицію вже враховані в цінах", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Хоча ФРС підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту до 5,00%-5,25%, вона дала зрозуміти, що може призупинити подальше підвищення, щоб дати оцінити наслідки недавніх банкрутств банків і дочекатися ясності в суперечці про підвищення стелі боргу США.

Крах третього американського банку First Republic Bank з березня, викликаний нездатністю справлятися з відсотковими ставками, що зростають, також чинив тиск на фінансові ринки в цілому.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи Росію, група ОПЕК+, розпочали добровільне скорочення видобутку приблизно на 1,16 млн барелів на день на початку цього місяця, і очікується, що це підтримає ринок у літній період пікового попиту.

Інвестори також очікують на новини від Європейського центрального банку, який збирається підвищити відсоткові ставки на сьоме засідання поспіль у четвер.

Побоювання з приводу попиту з боку Китаю продовжують чинити тиск на ринок, особливо після того, як опитування приватного сектору в четвер показало, що активність заводів у квітні несподівано знизилася через послаблення внутрішнього попиту.