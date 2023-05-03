МВФ назвав рівень цін на нафту, необхідний для бюджетів основних виробників

Міжнародний валютний фонд очікує, що Саудівська Аравія не зможе збалансувати свій бюджет, якщо нафта коштуватиме нижче за 80 доларів за барель. Це означає, що королівство повернеться до дефіциту бюджету після першого профіциту майже за десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з останніми прогнозами фонду, беззбиткова ціна на саудівську нафту цього року становитиме 80,9 доларів, що більш ніж на 20% більше, ніж прогнозувалося у жовтні. Незважаючи на покращення порівняно з попередніми двома роками, воно вище за середнє за 2000-2019 роки і контрастує з кращими перспективами для деяких інших провідних регіональних виробників енергії, таких як Об'єднані Арабські Емірати.

Оцінка узгоджується з точкою зору Bloomberg Economics, яка вважає, що Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту вище 80 доларів і, можливо, ближче до 100 доларів, щоб виконати всі зобов'язання щодо витрат та забезпечити стабільність соціального контракту між урядом та громадянами.

Розрахунки МВФ знову привертають увагу до залежності Саудівської Аравії від потоку нафтодоларів до державної скарбниці для збільшення витрат на створення робочих місць та дорогу інфраструктуру. Це також допомагає пояснити несподіване рішення, ухвалене королівством спільно з ОПЕК та його союзниками на початку квітня, скоротити видобуток нафти для підтримки цін на нафту.

МВФ тепер прогнозує, що дефіцит бюджету Саудівської Аравії цього року становитиме 1,1% ВВП, що суперечить очікуванням уряду щодо другого профіциту поспіль, який, за останніми оцінками, становить 4,3 млрд доларів.

Саудівська Аравія не розкриває своїх припущень про ціни на нафту для бюджету і припинила розкриття прогнозованих доходів від нафти.

"Доходи впадуть через скорочення обсягів виробництва", - сказав Джихад Азур, директор МВФ Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії. Він також прагнув применшити важливість беззбиткової нафтової ціни як показника фінансового благополуччя.

МВФ завершив своє оновлення регіональної економіки перед несподіваним кроком зі скорочення щоденного видобутку більш ніж на 1 млн барелів. Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК та найбільший у світі експортер нафти, погодилася скоротити видобуток на 500 тисяч барелів на день.

Фонд використав середнє значення міжнародних орієнтирів, щоб припустити, що ціни на нафту цього року становитимуть близько 73 доларів за барель. Світовий орієнтир сирої нафти Brent впав нижче 75 доларів у середу, 3 травня, після закриття на найнижчому рівні за понад п'ять тижнів.

Багаті нафтою країни регіону Перської затоки минулого року отримали непередбачуваний прибуток після збоїв у торгівлі та виробництві, які спонукали ціни на сировинні товари після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Перспективи стали набагато менш сприятливими через побоювання, що США можуть зіткнутися з рецесією, а також через здатність Росії підтримувати експорт сирої нафти в умовах війни.

Але МВФ упевнений, що уряди країн Перської затоки проводять розумнішу фіскальну політику, що робить їх менш уразливими до падіння цін після диверсифікації своїх доходів.

"Ці країни нагромадили резерви, - сказав Азур. - Вони повинні витримати будь-яке падіння доходів від нафти, і це буде додатковим стимулом для посилення стратегії диверсифікації, яку вони проводять".