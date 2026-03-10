Нафта РФ подорожчала майже вдвічі через блокаду в Перській затоці

Російська нафта марки Urals стрімко дорожчає на тлі конфлікту в Ірані, який заблокував поставки з Саудівської Аравії. Ціна бареля підскочила з 45 до 76 доларів всього за два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Через загрози судноплавству в Перській затоці з боку Ірану, покупці знову звернули увагу на Росію - другого за величиною експортера нафти у світі. Вартість вантажу Urals, що відвантажується з балтійського порту Приморськ, за тиждень зросла з 35 млн до 54 млн доларів.
Вперше в історії нафта Urals, що постачається до індійських портів, продається з премією до еталонної марки Brent, попри намагання країн G7 обмежити ціни на російську сировину.
Попри високі ціни, російські експортери стикаються з суттєвим здорожчанням логістики:
Ситуацію на ринку дещо заспокоїли заяви президента США Дональда Трампа, який спрогнозував швидке завершення війни на Близькому Сході, після чого ціна Brent відкотилася від пікових 119 доларів.
Енергетична криза, викликана війною в Ірані, повернула світові ціни на нафту до антирекордів 2022 року - понад 100 доларів за барель. Блокада ключових танкерних маршрутів через Ормузьку протоку вдарила по вартості бензину, що миттєво позначилося на цінниках у магазинах.
На тлі прогнозів про можливу вигоду РФ від цієї ситуації, Вашингтон вдався до радикальних дій: для насичення ринку та подолання дефіциту енергоресурсів США розпочали процес зняття нафтових санкцій з Росії, сподіваючись на швидке врегулювання кризи.