Нафта РФ подорожчала майже вдвічі через блокаду в Перській затоці

Попит на російську нафту

Через загрози судноплавству в Перській затоці з боку Ірану, покупці знову звернули увагу на Росію - другого за величиною експортера нафти у світі. Вартість вантажу Urals, що відвантажується з балтійського порту Приморськ, за тиждень зросла з 35 млн до 54 млн доларів.

Вперше в історії нафта Urals, що постачається до індійських портів, продається з премією до еталонної марки Brent, попри намагання країн G7 обмежити ціни на російську сировину.

Зростання витрат на логістику

Попри високі ціни, російські експортери стикаються з суттєвим здорожчанням логістики:

вартість фрахту суден з балтійських портів до Індії зросла майже вдвічі - до 22-23 млн доларів;

дефіцит танкерів призвів до стрибка цін на перевезення на 5-8 млн доларів лише за останній тиждень;

фрахт з порту Новоросійськ, який відновив роботу після атак дронів, також перевищив 20 млн доларів.

Ситуацію на ринку дещо заспокоїли заяви президента США Дональда Трампа, який спрогнозував швидке завершення війни на Близькому Сході, після чого ціна Brent відкотилася від пікових 119 доларів.