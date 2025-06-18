Нафта прискорила зростання після вимоги Трампа капітуляції Ірану

Нафта марки Brent коштує 76,70 доларів за барель, нафта марки West Texas Intermediate - 75,20 за барель.

Ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на 10 доларів за барель за останні два тижні. Минулого тижня Ізраїль розпочав атаки на Іран Припущення про можливе приєднання США до конфлікту посилили побоювання з приводу перебоїв із поставками на Близькому Сході.

Три офіційні особи повідомили, що американські військові направляють у регіон додаткові винищувачі для зміцнення своїх сил.

"Вимога Трампа про "беззастережну капітуляцію" Ірану і погрози на адресу його верховного лідера сигналізують про те, що дипломатія неможлива", - заявила Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Markets Ltd. у Сінгапурі. "Найгірший сценарій - блокада Ормуза - може різко підняти ціни", - додала вона.

Прогноз цін

Аналітики заявили, що ринок здебільшого стурбований перебоями в постачанні в Ормузькій протоці, через яку транспортується п'ята частина світової морської нафти.

Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК, видобуваючи близько 3,3 млн барелів сирої нафти на день, проте вільні потужності виробників в Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників можуть легко покрити цей обсяг.

Аналітики Fitch заявили, що очікують, що премія за геополітичний ризик у цінах на нафту залишиться на рівні близько 5-10 доларів.

"Істотне порушення виробничої або експортної інфраструктури Ірану посилить підвищувальний тиск на ціни. Однак навіть у малоймовірному випадку втрати всього іранського експорту, його можна буде замінити резервними потужностями виробників ОПЕК+... близько 5,7 млн барелів на день", - заявили аналітики Fitch у клієнтській записці.

Інфраструктура Ірану з експорту сирої нафти поки що не постраждала, і більша частина наслідків торкнулася судноплавства. На Близькому Сході виробляється близько третини світової нафти, і більш масштабний конфлікт може призвести до ще більшого зростання цін.

Військові дії потрясли світові ринки, інвестори шукали притулку в таких активах, як золото, а волатильність нафти зросла до трирічного максимуму. Швидкий спред Brent різко зріс, що свідчить про побоювання з приводу скорочення поставок, а опціони стали оптимістичнішими, ніж після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.