Нафта показала перший тижневий приріст трьох тижнів падіння: що вплинуло світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,5% - до 85,57 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 11,5%, до 79,98 доларів за барель.

Обидва контракти падали у негативну зону і виходили з неї, але зафіксували свій перший тижневий приріст на рівні близько 2,5% та 5% відповідно після трьох тижнів падіння.

"Трейдери вагатимуться, щоб відкривати позиції на продаж нафти у вихідні дні, якщо посилюватимуться чутки про те, що ОПЕК може спробувати шокувати ринок на своїй зустрічі у вихідні", - сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures group.

Очікується, що ОПЕК+ дотримуватиметься своєї останньої мети скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу, коли збереться в неділю, але деякі аналітики вважають, що ціни на нафту можуть впасти, якщо група не піде на подальші скорочення.

"Нафта пов'язана зі значно більшим ризиком у вихідні і може бути надзвичайно волатильною на відкритті наступного тижня", - сказав аналітик Oanda Крейг Ерлам, і його думку поділяють інші аналітики.

Видобуток нафти в Росії може впасти від 500 тисяч до 1 млн барелів на добу на початку 2023 через заборону Європейського Союзу на морський імпорт з понеділка, повідомили два джерела у великих російських виробниках.

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садоша, Польща погодилася на угоду ЄС щодо обмеження цін на російську морську нафту у розмірі 60 доларів за барель, що дозволило блоку офіційно затвердити угоду у вихідні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що верхня межа цін на російську нафту згодом регулюватиметься, щоб союз міг реагувати на зміни на ринку.

Російська нафта марки Urals торгувалася близько 70 доларів за барель 1 грудня. Обмеження було розроблено для обмеження доходів до Росії, але не призвело до стрибка нафтових цін.