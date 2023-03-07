Нафта подорожчала на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,28% до 86,42 доларів за барель після зростання на 0,4% у понеділок. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 0,29% до 80,69 доларів за барель після зростання на 1% на попередній сесії.

Ціни на нафту Brent зростають шосту сесію поспіль, що є найтривалішим періодом зростання з травня 2022 року, чому сприяють надії на відновлення попиту в Китаї та нарощування нових переробних потужностей в Азії та на Близькому Сході для переробки більшої кількості нафти.

"Побоювання щодо пропозиції, які сприяли зростанню цін на нафту, ймовірно, пов'язані з коментарем генерального директора Chevron про те, що на нафтових ринках "не так багато можливостей для коливання", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар. , "ключовим невідомим на 2023 рік буде порушення експорту нафти та нафтопродуктів із Росії".

Виконавчий директор Chevron Майк Вірт сказав, що судам, які перевозять російську нафту і нафтопродукти, тепер доводиться долати великі відстані, щоб дістатися до непідсанкціонованих ринків, в той час як запаси нафти та коливання постачання обмежені, що робить світовий ринок вразливим для будь-яких несподіваних перебоїв з постачанням. .

Протягом решти березня цінові очікування аналітиків за нафтовими стандартами залишаються оптимістичними.

"Нафтовий ринок наближався до нижньої частини свого недавнього торговельного діапазону, і здається, що занадто багато ризиків зростання повинні допомогти цінам залишатися вище за рівень 80 доларів на даний момент", - сказав Едвард Мойя з OANDA.