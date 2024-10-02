Ціни на нафту підскочили після ракетної атаки Ірану на Ізраїль

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,2% до 75,2 доларів за барель, тоді як американська нафта марки WTI подорожчала на 2,4% до 71,5 доларів. У ході торгів 1 жовтня обидві марки сирої нафти зросли більш як на 5% після удару.

Ризики ескалації

За словами Пріянки Сачдєви, старшого аналітика ринку Phillip Nova, нафтові ринки в основному зосереджені на погіршенні перспектив світової економіки, що знижує попит на пальне.

"Тим не менше, чаша терезів швидко переважила у бік побоювань перебоїв з постачанням нафти на Близький Схід після того, як Іран випустив балістичні ракети по Ізраїлю", - сказав Сачдєва.

Вранці 2 жовтня Іран заявив, що його ракетна атака на Ізраїль закінчена, тоді як Ізраїль і США пообіцяли вжити заходів у відповідь проти Тегерана. Іран заявив, що будь-яка відповідь Ізраїлю на атаку, в ході якої, за даними Ізраїлю, було задіяно понад 180 балістичних ракет, буде зустрінуто "величезними руйнуваннями".

Рада Безпеки ООН запланувала на 2 жовтня засідання Близького Сходу, а Європейський Союз закликав до негайного припинення вогню.

Аналітики ANZ у своїй записці зазначили, що пряме втручання Ірану, члена ОПЕК, підвищує ймовірність перебоїв з постачанням нафти, додавши, що в серпні видобуток нафти в країні зріс до шестирічного максимуму 3,7 млн барелів на день.

"Велика ескалація з боку Ірану загрожує втягнути США у війну, - йдеться у замітці Capital Economics. - На Іран припадає близько 4% світового видобутку нафти, але важливим питанням буде те, чи збільшить Саудівська Аравія видобуток, якщо іранські поставки будуть порушені".

Зростання видобутку

Група міністрів ОПЕК+ збереться 2 жовтня для огляду ринку, і жодних змін у політиці не очікується. З грудня ОПЕК+, куди входить Росія, має намір щомісяця збільшувати видобуток на 180 тисяч барелів на день (б/д).

"Будь-яке припущення про те, що зростання виробництва продовжиться, може нейтралізувати побоювання з приводу перебоїв із постачанням на Близькому Сході", - йдеться у записці ANZ.