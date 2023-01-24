Нафта подорожчала до максимуму з початку грудня: що вплинуло на світові ціни

Нафта марки Brent подорожчала до 89,09 доларів за барель, найвищого показника з 1 грудня. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) досягла рівня 82,64 долара – за барель, найвищого показника з 5 грудня. Однак потім Brent подешевшала на 0,31% - до 87,92 доларів, а WTI - на 0,13% - до 81,51 доларів.

За словами аналітиків Goldman Sachs, такі сировинні товари як сира нафта, продукти нафтопереробки, ЗПГ та соєві боби виграють від попутного попиту з боку Китаю.

Ціни на сиру нафту на фізичних ринках зростають, оскільки Китай, який більше не стримується заходами боротьби з пандемією, продемонстрував ознаки збільшення покупок, а трейдери стурбовані тим, що санкції щодо Росії можуть скоротити пропозицію.

"Крім того, долар, що вагається навколо багатомісячного мінімуму, підтримує ціни на нафту", - сказав незалежний експерт з ринку нафти Сугандха Сачдєва.

Долар вагався близько дев'ятимісячного мінімуму щодо євро і втратив недавній прибуток щодо ієни, оскільки трейдери продовжували оцінювати ризики рецесії в США та політику Федеральної резервної системи.

Більш слабкий долар робить товари, номіновані в доларах, включаючи нафту, дешевшими для покупців, які використовують інші валюти.

У Сполучених Штатах "економіка все ще може перевернутися, і деякі трейдери енергоресурсів, як і раніше, скептично ставляться до того, наскільки швидко попит на сиру нафту в Китаї відновиться цього кварталу", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.