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Нефть подорожала до максимума с начала декабря: что повлияло на мировые цены

Фото: Нефть подорожала до максимума с начала декабря 2022 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на сырую нефть в начале торгов во вторник, 24 января выросли до максимума с начала декабря. На цены повлияли надежи на восстановление спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера Китая, хотя опасения по поводу замедления роста экономики США сдерживают рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала до 89,09 долларов за баррель, самого высокого показатель с 1 декабря. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) достигла уровня 82,64 доллара - за баррель, самого высокого показателя с 5 декабря. Однако затем Brent подешевела на 0,31% до 87,92 долларов, а WTI на 0,13% до 81,51 долларов.

По словам аналитиков Goldman Sachs, такие сырьевые товары, как сырая нефть, продукты нефтепереработки, СПГ и соевые бобы, выиграют от попутного спроса со стороны Китая.

Цены на сырую нефть на физических рынках растут, поскольку Китай, больше не сдерживаемый мерами борьбы с пандемией, продемонстрировал признаки увеличения покупок, а трейдеры обеспокоены тем, что санкции в отношении России могут сократить предложение.

"Кроме того, доллар, колеблющийся вокруг многомесячного минимума, поддерживает цены на нефть", - сказал независимый эксперт по рынку нефти Сугандха Сачдева.

Доллар колебался около девятимесячного минимума по отношению к евро и потерял недавнюю прибыль по отношению к иене, поскольку трейдеры продолжали оценивать риски рецессии в США и политику Федеральной резервной системы.

Более слабый доллар делает товары, номинированные в долларах, включая нефть, более дешевыми для покупателей, использующих другие валюты.

В Соединенных Штатах "экономика все еще может перевернуться, и некоторые трейдеры энергоресурсов по-прежнему скептически относятся к тому, насколько быстро спрос на сырую нефть в Китае восстановится в этом квартале", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что способность России экспортировать нефть вызывает много вопросов из-за западных санкций, но также и в долгосрочной перспективе из-за ее собственных проблем.

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