Нафта подешевшала на тлі переговорів щодо України та зниження кредитного рейтингу США

Brent впала 19 травня на 1,1% до 65 доларів за барель, тоді як West Texas Intermediate торгувалася близько 62 доларів

Ризиковані активи загалом ослабли після того, як агентство Moody's Ratings позбавило уряд США його вищого кредитного рейтингу. Зниження рейтингу слідом за іншими великими агентствами ризикує посилити зростаючу стурбованість Уолл-стріт з приводу ринку суверенних облігацій США і уповільнення економіки.

Крім того, президент США Дональд Трамп і Володимир Путін сьогодні проведуть телефонну розмову, хоча Путін, можливо, вважає, що він бере гору в бойових діях, і тому навряд чи піде на поступки, пише Bloomberg.

"Хоча сьогодні вранці нафта марки Brent впала, напрочуд, вона не втрачає так багато вартості, з огляду на зниження ф'ючерсів на американські ф'ючерси", - сказав Б'ярне Шилдроп.

Ціни на сиру нафту підскочили за останні два тижні на тлі зростаючої невизначеності щодо перебігу переговорів між США та Іраном і після ударів Ізраїлю по утримуваних хуситами районах Ємену, які викликали обіцянки дій у відповідь.

Ф'ючерси, як і раніше, нижчі більш ніж на 10% цього року, оскільки торгова війна Трампа загрожує попиту, а ОПЕК+ повертає припинений видобуток на ринок, який, за прогнозами, буде перенасичений наприкінці цього року.

Зниження рейтингу США

Moody's оголосило ввечері 16 травня, що позбавляє американський уряд найвищого кредитного рейтингу, знизивши країну з Aaa до Aa1.

Багато хто очікував такого кроку Moody's - дефіцит федерального бюджету наближається до 2 трлн доларів на рік, або понад 6% ВВП. Рейтингова компанія звинуватила президентів і законодавців Конгресу, які змінювали один одного, у роздутому дефіциті бюджету, який не показував жодних ознак скорочення.

Зниження рейтингу ризикує посилити зростаючу стурбованість Волл-стріт з приводу ринку суверенних облігацій США, оскільки президент Дональд Трамп переглядає торговельні угоди і руйнує усталені партнерства.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла на чотири базисних пункти до 4,52%, а їхні 30-річні еквіваленти зросли на шість базисних пунктів до 5,00%.

Зростання прибутковості казначейських облігацій також ускладнить уряду можливість скорочувати витрати за рахунок збільшення відсоткових платежів, а також створить загрозу ослаблення економіки за рахунок підвищення ставок по кредитах, таких як іпотечні кредити і кредитні карти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент применшив занепокоєння з приводу державного боргу США та інфляційного впливу тарифів, заявивши, що адміністрація Трампа сповнена рішучості скоротити федеральні витрати і стимулювати зростання економіки. Бессент сказав: "Moody's - це індикатор із запізненням - саме так всі думають про кредитні агентства".

Президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард заявила, що нещодавнє падіння долара відносно євро суперечить здоровому глузду, але відображає невизначеність і втрату довіри до політики США серед певних сегментів фінансових ринків.