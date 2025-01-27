Нафта подешевшала після повторної вимоги Трампа до ОПЕК знизити ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,7%, до 78,0 доларів за барель. Ціна на американську сиру нафту марки WTI становила 74,15 долара за барель, знизившись на 0,7%.

Заяви Трампа

Трамп 24 січня повторив свій заклик до Організації країн-експортерів нафти знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди фінансам Росії і допомогти покласти край війні проти України.

"Один зі способів швидко це зупинити - це щоб ОПЕК перестала заробляти так багато грошей і знизила ціни на нафту... Ця війна припиниться негайно", - сказав Трамп.

Трамп також пригрозив вдарити по Росії "та інших країнах-учасницях" податками, тарифами і санкціями, якщо найближчим часом не буде досягнуто згоди про припинення війни Росії проти України.

Володимир Путін заявив, що йому і Трампу слід зустрітися, щоб обговорити війну і ціни на енергоносії.

Джон Дрісколл із сінгапурської консалтингової компанії JTD Energy заявив, що нафтові ринки, імовірно, трохи перекошені в бік зниження через політику Трампа, спрямовану на збільшення видобутку в США, оскільки він прагне забезпечити зарубіжні ринки для американської сирої нафти.

"Він захоче відвоювати частину частки ринку ОПЕК, тож у цьому сенсі він є свого роду конкурентом", - сказав Дрісколл.

Однак ОПЕК та її союзники, включно з Росією, поки що не відреагували на заклик Трампа, а делегати ОПЕК+ вказали на вже наявний план щодо початку збільшення видобутку нафти з квітня.

Ситуація на ринку

Минулого тижня Brent і WTI вперше за п'ять тижнів знизилися на тлі ослаблення побоювань з приводу санкцій проти Росії, які можуть призвести до скорочення поставок.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що не очікують серйозного удару по російському видобутку, оскільки вищі фрахтові ставки стимулювали збільшення пропозиції суден, що не підпадають під санкції, для перевезення російської нафти, а збільшення знижки на зачеплений російський сорт ВСТО привертає чутливих до ціни покупців і надалі закуповувати нафту.

"Оскільки кінцевою метою санкцій є скорочення доходів від продажу російської нафти, ми припускаємо, що західні політики віддадуть пріоритет максимізації знижок на російські барелі, а не скороченню російських обсягів", - йдеться в записці аналітиків.

Проте аналітики JP Morgan вважають, що деяка премія за ризик виправдана, враховуючи, що майже 20% світового флоту суден класу Aframax наразі перебувають під санкціями.

"Застосування санкцій до російського енергетичного сектору як важеля впливу на майбутніх переговорах може мати будь-який результат, що свідчить про те, що нульова премія за ризик недоцільна", - додали вони в записці.

Крім того, США швидко відмовилися від планів введення санкцій і мит щодо Колумбії після того, як ця південноамериканська країна погодилася прийняти депортованих мігрантів зі Сполучених Штатів, йдеться в заяві Білого дому, опублікованій пізно ввечері в неділю.

Санкції могли призвести до збою поставок нафти, оскільки торік Колумбія відправила близько 41% свого морського експорту сирої нафти в США, згідно з даними аналітичної компанії Kpler.