Нафта подешевшала до мінімуму з початку квітня: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 0,96% до $82,32 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали 0,87% до 78,47 доларів.

Обидва контракти, що знижуються другий день після падіння на 2% у середу, і знаходяться на найнижчому рівні з того часу, як ОПЕК+ оголосила про несподіване скорочення видобутку 2 квітня.

"Нафта WTI знову впала нижче за рівень 80 доларів і може продовжити зниження, якщо відновиться торгівля сильним доларом", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA, у клієнтській записці.

Індекс долара США зріс приблизно на 0,40% упродовж цього тижня. Долар, що зміцнюється, робить нафту дорожчою для власників інших валют.

"Сильний долар США чинив тиск на нафтові ринки цього тижня, оскільки шанси на те, що ФРС продовжить підвищення ставок, посилилися, оскільки прибутковість облігацій знову почала зростати", - зазначила Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

За її словами, хоча Китай повідомив про вищі, ніж очікувалося, дані щодо ВВП. Однак, як промислове виробництво, так і інвестиції в основний капітал не відповідали узгодженим даним, що не допомогло підвищенню цін на нафту, додала вона.

Відповідно до звіту Федеральної резервної системи, опублікованому в середу, економічна активність у США мало змінилася за останні тижні, при цьому зростання зайнятості дещо сповільнилося, а зростання цін, схоже, сповільнилося.

"Це стурбувало ринки, посиливши нещодавні побоювання, що посилення грошово-кредитної політики послабило попит на нафту", - зазначили аналітики ANZ Research для клієнтів.

Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів Росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, перевищивши 2,4 млн барелів на добу, незважаючи на плани Москви скоротити видобуток.