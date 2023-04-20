Нефть подешевела до минимума с начала апреля: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,96% до 82,32 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали 0,87%, до 78,47 долларов.

Оба контракта снижающиеся второй день после падения на 2% в среду, и находятся на самом низком уровне с тех пор, как ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи 2 апреля.

"Нефть WTI снова упала ниже уровня 80 долларов и может продолжить снижение, если возобновится торговля сильным долларом", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA, в клиентской записке.

Индекс доллара США вырос примерно на 0,40% в течение этой недели. Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.

"Сильный доллар США оказал давление на нефтяные рынки на этой неделе, поскольку шансы на то, что ФРС продолжит повышение ставок, усилились, поскольку доходность облигаций снова начала расти", - отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

По ее словам, хотя Китай сообщил о более высоких, чем ожидалось, данных по ВВП. Однако как промышленное производство, так и инвестиции в основной капитал не соответствовали согласованным данным, что не помогло повышении цен на нефть, добавила она.

Согласно отчету Федеральной резервной системы, опубликованному в среду, экономическая активность в США мало изменилась за последние недели, при этом рост занятости несколько замедлился, а рост цен, похоже, замедлился.

"Это встревожило рынки, усилив недавние опасения, что ужесточение денежно-кредитной политики ослабило спрос на нефть", - отметили аналитики ANZ Research для клиентов.

Что касается предложения, то загрузка нефти из западных портов России в апреле, вероятно, вырастет до самого высокого уровня с 2019 года, превысив 2,4 млн баррелей в сутки, несмотря на планы Москвы сократить добычу.