Нафта обвалилася після 104%-вих мит Трампа на Китай

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,8%, до 60,4 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTIntermediate впали на 4,1%, до 57,1 доларів. Обидва контракти досягли найнижчого рівня з лютого 2021 року.

Ціни на нафту марки Brent і WTI падають уже п'яту сесію поспіль відтоді, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних митних тарифів на більшу частину імпорту, що спричинило побоювання, що світова торговельна війна підірве економічне зростання і позначиться на попиті на паливо.

Мита президента Дональда Трампа на товари з Китаю в розмірі 104% набули чинності 9 квітня. Тарифи зросли ще на 50% після того, як Пекін відмовився зняти відповідні мита на американські товари до дедлайну, встановленого Трампом.

Пекін заприсягся не піддаватися на шантаж США, після того як Трамп пригрозив запровадити додатковий 50-відсотковий тариф на китайські товари, якщо країна не скасує відповідний збір у розмірі 34%.

"Агресивні відповідні заходи Китаю знижують шанси на швидке укладення угоди між двома найбільшими економіками світу, викликаючи зростаючі побоювання щодо економічної рецесії в усьому світі", - заявив Е Лінь, віцепрезидент з ринків нафтових товарів компанії Rystad Energy.

Ще більше посилило падіння цін на нафту ухвалене минулого тижня рішення ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включно з Росією) про збільшення видобутку в травні на 411 тисяч барелів на день. За словами аналітиків, цей крок, найімовірніше, призведе до надлишку пропозиції на ринку.

Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту марки Brent і WTI можуть впасти до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року, а також до 55 і 51 доларів за барель до грудня 2026 року.

На тлі падіння цін на нафту вартість російської нафти марки ESPO вперше опустилася нижче встановленої на Заході верхньої межі в 60 доларів за барель.