Нафта в обмін на зброю. У Орбана зробили вкид про "український шантаж"

Угорщина поскаржилася, що Україна нібито вимагає грошей і постачання зброї в обмін на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
Читайте також: "Відкрийте "Дружбу": Орбан написав листа Зеленському
За словами міністра, тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали в МЗС.
"(Українці - ред.) визнали, що трубопроводи закриті з політичних причин... Вони визнали, що немає жодних фізичних або технічних причин для того, щоб не відновлювати постачання, що це виключно політичні причини. Вони також ясно дали зрозуміти, що в обмін на відновлення поставок нафти в Угорщину вони хочуть зброю і гроші", - запевнив Сіярто.
Він додав, що Угорщина відмовляється "посилати гроші свого народу і зброю" Україні. Міністр вимагає, щоб Україна відновила постачання російської нафти по "Дружбі".
Також, у своїй звичайній манері, Сійярто закликав Україну "припинити "втручання у виборчий процес" в Угорщині і не створювати загрозу енергопостачанню Угорщини".
"Вони не можуть погрожувати нам, вони не можуть грати з нами, вони не можуть створювати надзвичайну ситуацію з енергопостачанням тут, в Угорщині", - додав він.
Нагадаємо, постачання нафти трубопроводом "Дружба" припинилося після того, як росіяни завдали по ньому удар наприкінці січня. Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому чітко підтвердив, що саме через російську атаку нафтопровід не функціонує.
Також він додав, що відновлення трубопроводу може обійтися занадто дорогою ціною, оскільки росіяни вже завдавали повторних ударів по ремонтних бригадах.
Зеленський запропонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану переконати російського диктатора Володимира Путіна укласти з Україною енергетичне перемир'я.