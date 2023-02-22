Нафта з Казахстану замінить російську на ринку Німеччини

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.

Про це заявив міністра енергетики Казахстану Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Побудований у Радянському Союзі нафтопровід "Дружба", як і раніше, не підпадає під дію санкцій, але німецькі нафтопереробні заводи в Лойні та Шведті, які підключені до трубопроводу, цього року не замовляли російську нафту.

Казахстанські поставки мають замінити російську нафту, яку Європейський Союз зобов'язався припинити купувати в рамках ширших санкцій, спричинених вторгненням Москви до України.

"Дуже сподіваюся, що сьогодні піде", - сказав Акчулаков.

У вересні 2022 року уряд Німеччини передало дочірні структури "Роснефти" в країні під управління Федерального мережевого агентства.

До управління передано дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісячно імпортували з Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).