UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нафта з Казахстану замінить російську на ринку Німеччини

Фото: Казахстан планує постачати нафту до Німеччини нафтопроводом "Дружба" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.

Про це заявив міністра енергетики Казахстану Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Дуже сподіваюся, що сьогодні піде", - сказав Акчулаков.

Казахстанські поставки мають замінити російську нафту, яку Європейський Союз зобов'язався припинити купувати в рамках ширших санкцій, спричинених вторгненням Москви до України.

Побудований у Радянському Союзі нафтопровід "Дружба", як і раніше, не підпадає під дію санкцій, але німецькі нафтопереробні заводи в Лойні та Шведті, які підключені до трубопроводу, цього року не замовляли російську нафту.

У вересні 2022 року уряд Німеччини передало дочірні структури "Роснефти" в країні під управління Федерального мережевого агентства.

До управління передано дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісячно імпортували з Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан