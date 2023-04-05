Нафта дорожчає третій день поспіль: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту зросли у середу, 5 квітня, на тлі очікувань скорочення запасів сирої нафти в США, а також останніх цільових показників скорочення видобутку, встановлених альянсом виробників ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% до $85,39 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,5% - до 81,11 доларів за барель.

Зростання відбулося після того, як галузевий звіт показав, що запаси сирої нафти в США впали приблизно на 4,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 31 березня. Офіційний звіт Управління енергетичної інформації США має бути представлений у середу.

Продовжують надавати підтримку останні цілі щодо скорочення постачання, встановлені Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками, включаючи Росію (група ОПЕК+).

"Енергетичні трейдери все ще перетравлюють несподіване скорочення видобутку ОПЕК+, і будь-які новини, що передбачають, що ринок нафти залишиться ще жорсткішим, викличуть ще більше зростання цін", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

План ОПЕК+ передбачає доведення загального обсягу скорочень до 3,66 млн. барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн. барелів на добу в жовтні минулого року, що відповідає приблизно 3,7% світового попиту.

Однак слабка виробнича активність у США та Китаї – двох найбільших споживачах нафти – утримує ціни на нафту від подальшого зростання, незважаючи на перспективу скорочення пропозиції після скорочення ОПЕК+.

За словами аналітиків, трейдери шукатимуть сигнали про ширші економічні тенденції з даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані пізніше цього тижня.

"Список зайнятих у несільськогосподарському секторі США, ймовірно, буде найбільш впливовим економічним показником, що визначатиме рух ринку в цілому", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.