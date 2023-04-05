ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нефть дорожает третий день подряд: что влияет на мировые цены

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 08:30
Нефть дорожает третий день подряд: что влияет на мировые цены Фото: Нефть подорожала 5 апреля после решения ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли, в среду, 5 апреля, на фоне ожиданий сокращения запасов сырой нефти в США, а также последних целевых показателей сокращения добычи, установленных альянсом производителей ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 85,39 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до 81,11 долларов за баррель.

Рост произошел после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США упали примерно на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 марта. Официальный отчет Управления энергетической информации США должен быть представлен в среду.

Продолжают оказывать поддержку последние цели по сокращению поставок, установленные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию (группа ОПЕК+).

"Энергетические трейдеры все еще переваривают неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, и любые новости, предполагающие, что рынок нефти останется еще более жестким, вызовут еще больший рост цен", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

План ОПЕК+ предусматривает доведение общего объема сокращений до 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года, что соответствует примерно 3,7% мирового спроса.

Однако слабая производственная активность в США и Китае - двух крупнейших потребителях нефти - удерживает цены на нефть от дальнейшего роста, несмотря на перспективу сокращения предложения после сокращения ОПЕК+.

По словам аналитиков, трейдеры будут искать сигналы о более широких экономических тенденциях из данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

"Список занятых в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, будет наиболее влиятельным экономическим показателем, определяющим движение рынка в целом", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Напомним, цены на нефть выросли 3 апреля более чем на 5% после неожиданного заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
ВСУ совершили контрудар возле Авдеевки: карты боев от ISW
ВСУ совершили контрудар возле Авдеевки: карты боев от ISW
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине