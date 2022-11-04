Нафта дорожчає на тлі падіння долара США

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, 4 листопада, на тлі ослаблення долара. Але ост був обмежений побоюваннями рецесії та новими побоюваннями, що спалахи COVID знизять попит на паливо у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7% до 95,32 доларів. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли 0,8%, до 88,83 доларів за барель

Індекс долара впав на 0,3% - до 112,67. Більш слабкий долар підвищує попит на нафту, оскільки робить цей товар дешевшим для тих, хто тримає інші валюти.

Аналітики кажуть, що хоча побоювання з приводу попиту тиснуть на ринок, як і раніше очікується, що пропозиція буде обмеженою, що знизить ціни на нафту, оскільки європейське ембарго на російську нафту починається 5 грудня, а запаси сирої нафти в США скорочуються.

Побоювання з приводу рецесії у Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі нафти, посилилися у четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що "дуже передчасно" думати про зупинення підвищення процентних ставок.

"Примара подальшого підвищення ставок послабила надії на підвищення попиту", - зазначають аналітики ANZ Research.

Банк Англії в четвер, що, на його думку, Великобританія набула рецесії, і економіка може не зростати ще два роки.

Аналітики ANZ вказали на ознаки зниження попиту в Європі та США, оскільки люди менше їздять, а Amazon попереджає про зниження продажів, що може знизити попит.

Наголосивши на занепокоєнні попитом, Саудівська Аравія знизила грудневі офіційні відпускні ціни (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для Азії на 40 центів до премії в 5,45 долара за барель порівняно із середньою ціною Омана/Дубай.