Нафта дорожчає на тлі падіння долара

Ціни на нафту зростають у п'ятницю, 18 листопада, на тлі падіння долара. Проте за тиждень очікується різке зниження через побоювання щодо послаблення попиту в Китаї та подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,7% до 90,42 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,9% до 82,39 доларів. цього тижня WTI впала більш ніж на 7%, а Brent майже на 6%.
Індекс долара в п'ятницю трохи знизився, що зробило нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.
Аналітики заявили, що побоювання з приводу потенційних блокувань у Китаї для стримування сплеску випадків захворювання на COVID, які досягли найвищого рівня з квітня, і побоювання, що подальше підвищення процентних ставок призведе до рецесії економіки США, затьмарюють ринок.
Заяви представників Федеральної резервної системи США цього тижня і сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів розвіяли деякі надії на стримування агресивного підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах.
Очікується, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох послідовних підвищення на 75 базисних пунктів.
"У короткостроковій перспективі настрої, ймовірно, залишаться негативними з огляду на погіршення макроекономічної картини", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів в ING.
Китай, найбільший у світі імпортер нафти, повідомив про 25 353 нових випадків зараження COVID-19 17 листопада.
"Важливо стежити за політикою в місті Гуанчжоу на півдні Китаю, де значно зросла кількість випадків захворювання на COVID‑19", - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар. У Гуанчжоу, ключовому виробничому центрі Китаю, мешкає 19 мільйонів людей.
Побоювання щодо рецесії домінували цього тижня, навіть незважаючи на те, що на 5 грудня ЄС намітив заборону на постачання російської нафти, а Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) посилили пропозицію.
Премія ф'ючерсів на WTI з поставкою вперед за барель через шість місяців була зафіксована на рівні 2,63 долара за барель, що є найнижчим рівнем за три місяці, що вказує на меншу занепокоєння майбутніми поставками.
Нагадаємо, ціни на нафту продовжили зниження 17 листопада на тлі ослаблення геополітичної напруги навколо України.
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