Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара США

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 94,86 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту (WT) виросли на 0,35% до 89,42 доларів за барель. Проте обидва контракти за тиждень знизилися приблизно на 3 % після двох тижнів зростання на тлі побоювань щодо рецесії.

"Ослаблення долара США та сильне відновлення ризикованих активів призвели до зростання цін на нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, оскільки слабший долар зазвичай робить товари, деноміновані в доларах, такі як нафта, дешевшими для власників інших валют.

За його словами, скорочення видобутку ОПЕК+ продовжуватиме підтримувати ціни на нафту, поряд із можливим відновленням попиту в Китаї в четвертому кварталі, якщо Пекін послабить COVID-обмеження.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, бореться із поверненням COVID-19 після тижневого свята Національного дня на початку цього місяця та незадовго до ключового з'їзду Комуністичної партії, на якому президент Сі Цзіньпін, як очікується, продовжить свої повноваження.

Тим часом, Саудівська Аравія та Сполучені Штати продовжували сперечатися через рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+), минулого тижня скоротити видобуток нафти. Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК, відкинула критику з боку Вашингтона як "не засновану на фактах" і заявила, що прохання США відкласти скорочення на місяць мало б негативні економічні наслідки.

Білий дім заявив, що представив саудівцям аналіз, який показав, що скорочення можуть завдати шкоди світовій економіці, і заявив, що саудівці чинили тиск на інших членів ОПЕК під час голосування. Очікується, що офіційні особи обох країн незабаром продовжать переговори.