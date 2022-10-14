Нефть дорожает на фоне ослабления доллара США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 94,86 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WT) выросли на 0,35% до 89,42 долларов за баррель.Однако оба контракта за неделю снизились примерно на 3% после двух недель роста на фоне опасений по поводу рецессии.

"Ослабление доллара США и сильное восстановление рискованных активов привели к росту цен на нефть", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets, поскольку более слабый доллар обычно делает товары, деноминированные в долларах, такие как нефть, более дешевыми для держателей других валют.

По его словам, сокращение добычи ОПЕК+ будет продолжать поддерживать цены на нефть, наряду с возможным восстановлением спроса в Китае в четвертом квартале, если Пекин ослабит COVID-ограничения.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, борется с возвращением COVID-19 после недельного праздника Национального дня в начале этого месяца и незадолго до ключевого съезда Коммунистической партии, на котором президент Си Цзиньпин, как ожидается, продлит свои полномочия.

Тем временем Саудовская Аравия и Соединенные Штаты продолжали спорить из-за решения Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), на прошлой неделе сократить добычу нефти. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, отвергла критику со стороны Вашингтона как "не основанную на фактах" и заявила, что просьба США отложить сокращение на месяц имела бы негативные экономические последствия.

Белый дом заявил, что представил саудовцам анализ, который показал, что сокращения могут нанести ущерб мировой экономике, и заявил, что саудовцы оказывали давление на других членов ОПЕК при голосовании. Ожидается, что официальные лица обеих стран вскоре продолжат переговоры.