ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара США

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 14 жовтня 2022 08:29
Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара США Фото: Ціни на нафту зростають 14 жовтня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи зросли на торгах у п'ятницю, 14 жовтня, чому сприяло ослаблення долара США. Водночас Саудівська Аравія та Вашингтон продовжують конфліктувати через плани ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 94,86 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту (WT) виросли на 0,35% до 89,42 доларів за барель. Проте обидва контракти за тиждень знизилися приблизно на 3 % після двох тижнів зростання на тлі побоювань щодо рецесії.

"Ослаблення долара США та сильне відновлення ризикованих активів призвели до зростання цін на нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, оскільки слабший долар зазвичай робить товари, деноміновані в доларах, такі як нафта, дешевшими для власників інших валют.

За його словами, скорочення видобутку ОПЕК+ продовжуватиме підтримувати ціни на нафту, поряд із можливим відновленням попиту в Китаї в четвертому кварталі, якщо Пекін послабить COVID-обмеження.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, бореться із поверненням COVID-19 після тижневого свята Національного дня на початку цього місяця та незадовго до ключового з'їзду Комуністичної партії, на якому президент Сі Цзіньпін, як очікується, продовжить свої повноваження.

Тим часом, Саудівська Аравія та Сполучені Штати продовжували сперечатися через рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+), минулого тижня скоротити видобуток нафти. Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК, відкинула критику з боку Вашингтона як "не засновану на фактах" і заявила, що прохання США відкласти скорочення на місяць мало б негативні економічні наслідки.

Білий дім заявив, що представив саудівцям аналіз, який показав, що скорочення можуть завдати шкоди світовій економіці, і заявив, що саудівці чинили тиск на інших членів ОПЕК під час голосування. Очікується, що офіційні особи обох країн незабаром продовжать переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ