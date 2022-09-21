Нафта дорожчає: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту зросли в середу, 21 вересня, на тлі побоювань щодо пропозиції. Але очікування чергового агресивного підвищення процентної ставки в США нівелювали зростання через побоювання інвесторів, що це може призвести до рецесії та зниження попиту на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,1% до 90,73 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,1% до $83,99 за барель.

"Фактором зростання завжди є проблема недостатньої пропозиції, викликана санкціями проти Росії", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. "Ядерна угода Ірану зіткнулася з перешкодами, які найближчим часом не принесуть додаткових постачань".

Сполучені Штати заявили, що не очікують на прорив у відродженні ядерної угоди з Іраном 2015 року на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня, що знижує перспективи повернення іранських барелів на міжнародний ринок.

Групі виробників ОПЕК+ - Організації країн-експортерів нафти та її асоційованим організаціям, включаючи Росію, - наразі не вистачає рекордних 3,58 млн. барелів на день, що становить близько 3,5% світового попиту. Дефіцит підкреслює обмеженість пропозиції на ринку, що лежить в основі.

Але ціни на нафту залишаються під тиском через подальше зростання прибутковості облігацій США, що призвело до подальшого зростання долара напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки, додав Тен.

Очікується, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів втретє поспіль пізніше у середу, прагнучи приборкати інфляцію.

Інші центральні банки, зокрема Банк Англії, також проведуть зустріч цього тижня.

"За відсутності будь-яких серйозних свіжих подій на фундаментальному фронті нафта за умовчанням перебуває під впливом похмурих настроїв на ширших фінансових ринках", - сказав Вандана Харі, засновник Vanda Insights у Сінгапурі.

Долар також вагався біля піку за два десятиліття по відношенню до кошика валют у середу, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.

Глава саудівського державного нафтового гіганта Aramco попередив, що вільні потужності з видобутку нафти у світі можуть швидко вичерпатися, коли світова економіка відновиться.