Нафта дорожчає: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,1% до 80,06 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,1% до 76,27 доларів.

Запаси сирої нафти в США за тиждень до 16 грудня скоротилися приблизно на 3,1 млн барелів, за даними Американського інституту нафти.

"Найбільше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти стало оптимістичним фактором, оскільки проблеми з дефіцитом пропозиції можуть знову погіршитися на тлі відновлення роботи Китаю та поповнення США свого стратегічного нафтового резерву", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Тим часом міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив, що члени ОПЕК+ виключають політику із процесу ухвалення рішень, а також зі своїх оцінок та прогнозів. Міністр додав, що рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти, яке зазнало різкої критики, виявилося правильним для підтримки стабільності ринку та галузі.

Ці коментарі підштовхнули ціни на нафту, що свідчить, що ОПЕК+ може продовжувати обмежувати пропозицію, щоб підтримувати ціни на нафту, додала Тенг.

Тим не менш, зростання побоювання з приводу сплеску випадків захворювання COVID-19 в Китаї, оскільки країна починає відмовлятися від своєї суворої політики нульового рівня COVID-19, утримували ціни на нафту від зростання.

Підхід країни дозволив зберегти інфекцію та смертність серед 1,4-мільярдного населення на порівняно низькому рівні, але Всесвітня організація охорони здоров'я цього року назвала його нестійким через побоювання щодо його впливу на життя громадян та економіку країни.

Імпорт сирої нафти до Китаю з Росії зріс у листопаді на 17% порівняно з роком раніше, оскільки китайські нафтопереробники поспішили отримати більше вантажів напередодні обмеження цін, запровадженого країнами Великої сімки 5 грудня. Це збільшення зробило Росію найбільшим постачальником нафти для Китаю, випередивши Саудівську Аравію.