Нафта дорожчає на початку тижня: що стало причиною

Нафта зросла в понеділок, 19 грудня, оскільки перспективи відновлення попиту, викликані ослабленням Китаєм обмежень на COVID-19 та рішенням США викупити нафту для своїх державних резервів, взяли гору над глобальною рецесією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,9% до 79,78 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 1%, на 75,03 доларів за барель.

Обидва орієнтири впали більш ніж на 2 долари за барель минулої п'ятниці після заяв центральних банків США та Європи про підвищення процентних ставок, що викликало побоювання щодо можливої рецесії.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти та другий споживач нафти, переживає першу з трьох очікуваних хвиль COVID-19 після того, як Пекін послабив обмеження на пересування.

"Попри сплеск випадків COVID, оптимізм, що знову відкривається, і адаптивна політика покращують перспективи попиту на нафту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Раптове припинення Китаєм своєї політики "динамічного нуля" щодо COVID-19 вдихнуло нове життя в його хворий авіаційний сектор: середній попит на авіагас за два тижні підскочив на 75%. Китай планує збільшити кількість рейсів із метою відновити до 6 січня середньодобовий обсяг пасажирських рейсів у країні до 70% від рівня 2019 року.

"Ринок зосередиться на відновленні попиту в Китаї… загальний прогноз є позитивним, але шлях відновлення може бути повільним і тернистим, враховуючи серйозну ситуацію з COVID у найближчому майбутньому", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Китай також пообіцяв зосередитися на стабілізації своєї економіки у розмірі 17 трлн доларів у 2023 році та активізувати коригування політики, щоб забезпечити досягнення ключових цілей, заявили його вищі керівники та політики на дводенній зустрічі за зачиненими дверима для визначення курсу економіки наступного року.

Оголошення Міністерства енергетики США у п'ятницю про те, що воно розпочне викуп сирої нафти для Стратегічного нафтового резерву з постачанням у лютому наступного року, також підтримало перспективи підвищення цін.

Це буде перша закупівля Сполученими Штатами після цьогорічного рекордного випуску 180 мільйонів барелів із запасів.