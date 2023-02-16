Нафта дорожчає після прогнозу Міжнародного енергетичного агентства

Ціни на нафту зросли в четвер, 16 лютого, оскільки надії на стійке відновлення попиту на паливо у найбільшому споживачі нафти в Китаї компенсували втрати, пов'язані зі зміцненням долара та значним зростанням запасів сирої нафти у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% до 85,80 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,6% до 79,07 доларів за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що попит на нафту зросте на 2 млн барелів на добу в 2023 році, що на 100 тисяч барелів на добу більше порівняно з прогнозом минулого місяця до рекордних 101,9 млн барелів на добу, при цьому на Китай припаде 900 тисяч барелів на добу збільшення.

За даними паризького агентства, на Китай припадатиме майже половина зростання попиту на нафту в 2023 році після послаблення обмежень у зв'язку з COVID-19.

Долар США, який зазвичай рухається обернено пропорційно цінам на нафту, виріс на тлі оптимістичних даних із роздрібних продажів у США.

"Очікується, що ціни на нафту будуть коливатися у вузькому діапазоні через динаміку попиту і пропозиції, що розходиться", - сказав незалежний експерт з ринку Сугандха Сачдєва.

За його словами, неухильне зростання виробництва в США і зростання запасів у поєднанні зі зміцненням долара США діють як стримуючий фактор для цін на нафту. Проте інформація про сильне відновлення попиту з боку Китаю та перспективи скорочення видобутку в Росії підштовхують ціни на нафту, додав Сачдєва.

МЕА заявило, що до кінця першого кварталу видобуток нафти обсягом близько 1 млн барелів на добу буде зупинено в Росії після введення європейської заборони на морський імпорт та міжнародних санкцій з обмеження цін.

Аналітики Commonwealth Bank зазначили, що ОПЕК+ не прагнутиме збільшити видобуток, щоб компенсувати нижчий видобуток у Росії. Це означає, що США та інші виробники, які не входять до ОПЕК, повинні будуть збільшити видобуток не тільки для того, щоб компенсувати нижчий видобуток у Росії, а й для задоволення будь-якого додаткового збільшення світового попиту на нафту.