Нафта дорожчає після прогнозу глави Міжнародної енергетичної агенції

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,2% до 80,13 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 0,1% до 73,48 доларів за барель.

Минулої п'ятниці WTI та Brent впали на 3% після того, як сильні дані щодо зайнятості в США викликали побоювання, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки, що, у свою чергу, зміцнило долар. Сильніший долар зазвичай знижує попит на нафту, номіновану в доларах, з боку покупців, які розплачуються іншими валютами.

Попит у Китаї

Хоча минулого тижня на ринку переважали побоювання рецесії, у неділю виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль наголосив, що відновлення економіки Китаю залишається ключовим фактором зростання цін на нафту.

МЕА очікує, що половина зростання світового попиту на нафту цього року припадатиме на Китай, де, за словами Біроля, попит на авіапаливо зростає.

Він сказав, що залежно від того, наскільки сильним буде це відновлення, ОПЕК+, можливо, доведеться переглянути своє рішення скоротити видобуток на 2 млн. барелів на день до 2023 року.

"Якщо попит зросте дуже сильно, якщо китайська економіка відновиться, то, на мій погляд, країнам ОПЕК+ необхідно переглянути свою (виробничу) політику", - сказав Біроль агентству Reuters на конференції в Індії.

Проте вищі відсоткові ставки стримують подальше зростання цін, оскільки вони, ймовірно, стримують економічне зростання та збільшення попиту на пальне, вважають аналітики.

"Ми поки не бачимо будь-яких серйозних свідчень відновлення внутрішнього попиту в Китаї, хоча показники мобільності обнадіюють. Таким чином, побоювання з приводу циклів підвищення процентних ставок центральними банками і вище для більш довгих процентних ставок залишаються основним гальмом для цін на нафту після падіння. ніж на 7% минулого тижня", - сказав Сувро Сакар, провідний енергетичний аналітик DBS Bank.

Ембарго на нафтопродукти з Росії

Обмеження цін на російські продукти також набуло чинності в неділю, 5 лютого, коли G7, Європейський Союз та Австралія домовилися про обмеження на рівні 100 доларів за барель на дизельне паливо та інші продукти, що торгуються з премією до нафти, та 45 доларів за барель. інші нафтопродукти, що продаються зі знижкою, наприклад, мазут.

"На даний момент ринок очікує, що країни, які не входять до ЄС, збільшать імпорт переробленої російської нафти, що не призведе до перебоїв у загальних постачаннях. Проте обмеження ОПЕК на постачання, що продовжуються, повинні тримати ринок у напрузі", - відзначають аналітики. ANZ у клієнтській записці.

Міністр енергетики Саудівської Аравії також попередив у вихідні, що санкції та недостатні інвестиції в енергетичний сектор можуть призвести до нестачі енергоресурсів.