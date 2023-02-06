Нефть дорожает после прогноза главы Международного энергетического агентства

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,2% до 80,13 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на на 0,1% до 73,48 долларов за баррель.

В прошлую пятницу WTI и Brent упали на 3% после того, как сильные данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, что, в свою очередь, укрепило доллар. Более сильный доллар обычно снижает спрос на нефть, номинированную в долларах, со стороны покупателей, расплачивающихся другими валютами.

Спрос в Китае

Хотя на прошлой неделе на рынке преобладали опасения рецессии, в воскресенье исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль подчеркнул, что восстановление экономики Китая остается ключевым фактором роста цен на нефть.

МЭА ожидает, что половина роста мирового спроса на нефть в этом году будет приходиться на Китай, где, по словам Бироля, спрос на авиатопливо растет.

Он сказал, что в зависимости от того, насколько сильным будет это восстановление, ОПЕК+, возможно, придется пересмотреть свое решение сократить добычу на 2 млн баррелей в день до 2023 года.

"Если спрос вырастет очень сильно, если китайская экономика восстановится, то, на мой взгляд, странам ОПЕК+ будет необходимо пересмотреть свою (производственную) политику", - сказал Бироль агентству Reuters на конференции в Индии.

Однако более высокие процентные ставки сдерживают дальнейший рост цен, поскольку они, вероятно, сдерживают экономический рост и увеличение спроса на топливо, считают аналитики.

"Мы пока не видим каких-либо серьезных свидетельств восстановления внутреннего спроса в Китае, хотя показатели мобильности обнадеживают. Таким образом, опасения по поводу циклов повышения процентных ставок центральными банками и выше для более длинных процентных ставок остаются основным тормозом для цен на нефть после падения более чем на 7% на прошлой неделе", - сказал Сувро Сакар, ведущий энергетический аналитик DBS Bank.

Эмбарго на нефтепродукты из России

Ограничение цен на российские продукты также вступило в силу в воскресенье, 5 февраля, когда G7, Европейский Союз и Австралия договорились об ограничениях на уровне 100 долларов за баррель на дизельное топливо и другие продукты, которые торгуются с премией к нефти, и 45 долларов за баррель другие нефтепродукты, которые продаются со скидкой, например, мазут.

"На данный момент рынок ожидает, что страны, не входящие в ЕС, увеличат импорт переработанной российской нефти, что не приведет к перебоям в общих поставках. Тем не менее, продолжающиеся ограничения ОПЕК на поставку должны держать рынок в напряжении", - - отмечают аналитики ANZ в клиентской записке.

Министр энергетики Саудовской Аравии также предупредил на выходных, что санкции и недостаточные инвестиции в энергетический сектор могут привести к нехватке энергоресурсов.