Нафта дорожчає другий день поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 6 січня, продовживши зростання попередньої торгової сесії, сподіваючись на підвищення попиту в Китаї і після того, як дані показали зниження запасів палива в США після зимового шторму, що обрушився наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,2% - до 79,63 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,2% - до 74,58 доларів за барель.

Тим не менш, ціни на нафту мали закінчити тиждень зниженням: обидва контракти впали приблизно на 7% порівняно з тижнем раніше. Побоювання щодо можливої глобальної рецесії вплинули на настрої учасників торгів.

"Відновлення оптимізму в Китаї, особливо подальші заходи стимулювання для стимулювання сектора нерухомості, є основним фактором зростання цін на нафту, що покращило перспективи попиту в найближчому році", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets і додала, що пом'якшення долара США також додало імпульсу зростання нафтових ринків.

У четвер Китай оголосив про додаткові заходи державної підтримки, у тому числі створення механізму динамічного коригування ставок за іпотечними кредитами для покупців житла, які вперше купують житло, у спробі стимулювати сектор нерухомості з високою заборгованістю, на частку якого припадає чверть економіки країни.

Очікується, що загальна кількість пасажирських поїздок у Китаї автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом протягом майбутнього Місячного нового року цього року досягне 2,1 млрд осіб, що вдвічі більше, ніж 1,05 млрд за аналогічний період минулого року.

Щоденні пасажирські рейси, заплановані у святковий сезон, що починається у суботу, становлять у середньому близько 73% від допандемічного рівня у 2019 році.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, раптово припинив свою строгу політику нульового поширення COVID-19, що спричинило сплеск зараження COVID-19 по всій країні.

У той час як активність у сфері послуг у Китаї скоротилася у грудні четвертий місяць поспіль на тлі зростання кількості випадків зараження, темпи зниження сповільнилися, а ділова впевненість зросла до 17-місячного максимуму.

У США дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що запаси дистилятів, які включають дизельне паливо та пальне, за тиждень до 30 грудня скоротилися більше, ніж очікувалося. Вони скоротилися на 1,4 млн. барелів