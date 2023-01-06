Нефть дорожает второй день подряд: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть выросли в пятницу, 6 января, продолжив рост предыдущей торговой сессии в надежде на повышение спроса в Китае и после того, как данные показали снижение запасов топлива в США после зимнего шторма, который обрушился в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2% до 79,63 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,2% до 74,58 долларов за баррель.

Тем не менее, цены на нефть должны были закончить неделю снижением: оба контракта упали примерно на 7% по сравнению с неделей ранее. Опасения по поводу возможной глобальной рецессии повлияли на настроения участников торгов.

"Возобновление оптимизма в Китае, особенно дальнейшие меры стимулирования для стимулирования сектора недвижимости, является основным фактором роста цен на нефть, что улучшило перспективы спроса в ближайшем году", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets и добавила, что смягчение доллара США также добавило импульса роста нефтяным рынкам.

В четверг Китай объявил о дополнительных мерах государственной поддержки, в том числе о создании механизма динамической корректировки ставок по ипотечным кредитам для покупателей жилья, впервые покупающих жилье, в попытке стимулировать сектор недвижимости с высокой задолженностью, на долю которого приходится четверть экономики страны.

Ожидается, что общее количество пассажирских поездок в Китае автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом в течение предстоящего Лунного нового года, в этом году достигнет 2,1 млрд человек, что вдвое больше, чем 1,05 млрд за аналогичный период прошлого года.

Ежедневные пассажирские рейсы, запланированные в праздничный сезон, начинающийся в субботу, составляют в среднем около 73% от допандемического уровня в 2019 году.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, внезапно прекратил свою строгую политику нулевого распространения COVID-19, что привело к всплеску заражения COVID-19 по всей стране.

В то время как активность в сфере услуг в Китае сократилась в декабре четвертый месяц подряд на фоне роста числа случаев заражения, темпы снижения замедлились, а деловая уверенность выросла до 17-месячного максимума.

В США данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что запасы дистиллятов , которые включают дизельное топливо и печное топливо, за неделю до 30 декабря сократились больше, чем ожидалось. Они сократились на 1,4 млн баррелей