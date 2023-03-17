Нафта дорожчає другий день поспіль після рекордного обвалу через банківську кризу

Нафта марки Brent подорожчала на 0,75% до 75,25 долара за барель після зростання на 1,4% напередодні. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла 0,75% до 68,85 доларів за барель після зростання на 1,1% у четвер.

Цього тижня обидва контракти досягли найнижчого рівня більш як за рік і мають показати найбільше тижневе падіння з грудня приблизно на 10%.

Нафта та інші глобальні активи втратили цього тижня, оскільки крах Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank змусив уряди США та Швейцарії зміцнювати ліквідність у банках.

"Попит на нафту переглядається, але ми бачимо мало змін фундаментальних показників і схильні перечекати волатильність фінансового сектора, зберігаючи наші цінові прогнози без змін на даний момент, оскільки ми чекаємо на оновлення про можливі заходи політики в найближчі тижні", - заявили аналітики JPMorgan у звіті, маючи на увазі зустріч ОПЕК+ і те, що Вашингтон швидше за все почне поповнювати стратегічні резерви.

Консультативний комітет Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, включаючи Росію, групи ОПЕК+, збереться 3 квітня.

Подальше зниження цін може спонукати ОПЕК+ скоротити постачання, щоб запобігти прогнозованому збільшенню запасів у другому кварталі, зазначають аналітики Національного банку Австралії.

WTI впала нижче за 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року, що, можливо, зробило ціни досить привабливими для уряду США, щоб почати поповнювати свій стратегічний нафтовий резерв, який знаходиться на рекордно низькому рівні, стимулюючи попит.

Очікування аналітиків щодо відновлення попиту в Китаї підтримали відновлення цін наприкінці тижня, при цьому експорт нафти зі США до Китаю у березні досяг найвищого рівня майже за два з половиною роки.

Відновлення попиту в Китаї позитивно позначиться на цінах на нафту, якщо дані покажуть хороше відновлення економіки країни, вважає аналітик Тіна Тенг з CMC Markets.

"Дорожній рух та авіаперевезення в Китаї сильно зростають, тоді як у розвинених країнах з'явилися ознаки покращення", - зазначають аналітики ANZ.

Тим не менш, ризики зараження серед банків, як і раніше, тримають інвесторів у напрузі, стримуючи їх апетит до активів, таких як сировинні товари, оскільки вони побоюються, що подальше банкрутство може спричинити глобальну рецесію та знизити попит на нафту.

"Нещодавні банківські потрясіння можуть, як і раніше, позначатися на перспективах попиту. Ці питання щодо інфляції, підвищення ставок центральними банками та довіри до фінансових систем не можуть бути вирішені швидко", - сказала Тенг.