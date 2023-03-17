Нефть дорожает второй день подряд после рекордного обвала из-за банковского кризиса

Нефть марки Brent подорожала на 0,75% до 75,25 долларов за баррель после роста на 1,4% накануне. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла 0,75% до 68,85 долларов за баррель после роста на 1,1% в четверг.

На этой неделе оба контракта достигли самого низкого уровня более чем за год и должны показать самое большое недельное падение с декабря примерно на 10%.

Нефть и другие глобальные активы потеряли на этой неделе, поскольку крах Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank заставил правительства США и Швейцарии укреплять ликвидность в банках.

"Спрос на нефть пересматривается, но мы видим мало изменений фундаментальных показателей и склонны переждать волатильность финансового сектора, сохраняя наши ценовые прогнозы без изменений на данный момент, поскольку мы ждем обновлений о возможных мерах политики в ближайшие недели", - заявили аналитики JPMorgan в отчете, имея в виду встречу ОПЕК+ и то, что Вашингтон, скорее всего, начнет пополнять стратегические резервы.

Консультативный комитет Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, включая Россию, группы ОПЕК+, соберется 3 апреля.

Дальнейшее снижение цен может побудить ОПЕК+ сократить поставки, чтобы предотвратить прогнозируемое увеличение запасов во втором квартале, отмечают аналитики Национального банка Австралии.

WTI упала ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, что, возможно, сделало цены достаточно привлекательными для правительства США, чтобы начать пополнять свой стратегический нефтяной резерв, который находится на рекордно низком уровне, стимулируя спрос.

Ожидания аналитиков относительно восстановления спроса в Китае поддержали восстановление цен в конце недели, при этом экспорт нефти из США в Китай в марте достиг самого высокого уровня почти за два с половиной года.

Восстановление спроса в Китае положительно скажется на ценах на нефть, если предстоящие данные покажут хорошее восстановление экономики страны, считает аналитик Тина Тэнг из CMC Markets.

"Дорожное движение и авиаперевозки в Китае сильно растут, в то время как в развитых странах появились признаки улучшения", - отмечают аналитики ANZ.

Тем не менее, риски заражения среди банков по-прежнему держат инвесторов в напряжении, сдерживая их аппетит к активам, таким как сырьевые товары, поскольку они опасаются, что дальнейшее банкротство может вызвать глобальную рецессию и снизить спрос на нефть.

"Недавние банковские потрясения могут по-прежнему сказываться на перспективах спроса. Эти вопросы, касающиеся инфляции, повышения ставок центральными банками и доверия к финансовым системам, не могут быть решены быстро", - сказала Тэнг.