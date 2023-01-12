Нафта дорожчає четвертий день поспіль: що вплинуло на світові ціни
Ціни на нафту зросли в четвер, ґрунтуючись на зростанні на попередній сесії, оскільки прогноз попиту в Китаї покращився, хоча зростання було обмежене напередодні майбутніх даних щодо інфляції зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes .
Нафта марки Brent подорожчала на 0,2% до 82,83 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate також подорожчала на 0,2% до 77,54 доларів за барель.
Обидва контракти зросли на 3% на сесії у середу, чому сприяли надії на покращення перспектив світової економіки та побоювання щодо впливу санкцій на видобуток нафти в Росії.
"Китай нарощує запаси сирої нафти напередодні свята Місячного нового року, оскільки перспективи попиту покращилися на тлі розвороту його політики щодо COVID", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
Найбільший імпортер нафти Китай знову відкриває свою економіку після скасування суворих обмежень через COVID-19, що підвищує оптимізм щодо зростання попиту на пальне у 2023 році.
Очікується, що обсяг промислового виробництва у 2022 році зросте на 3,6% порівняно з попереднім роком, повідомило Міністерство промисловості та інформаційних технологій, незважаючи на перебої у виробництві та логістиці через обмеження, пов'язані з COVID-19.
"На нафтовому ринку зберігається оптимізм, який підживлюється відкриттям Китаю, і в міру наближення китайського Нового року збільшення кількості поїздок має підтримувати попит на бензин та авіаційне паливо", - сказала Серена Хуанг, керівник відділу аналізу APAC у Vortexa.
Тим не менш, майбутні дані щодо інфляції в США є ключовим фактором ризику для нафти, додала Тенг із CMC Market. Це змушує трейдерів виявляти обережність напередодні публікації даних у четвер.
Економісти очікують, що зростання основних споживчих цін у США сповільниться до 5,7% у річному обчисленні у грудні порівняно з 6% місяцем раніше. Загальна інфляція у місячному вирахуванні перебуває на нульовому рівні
Крім того, ринок готується до додаткових обмежень, спрямованих на продаж російських нафтопродуктів, які набудуть чинності у лютому, оскільки Європейський Союз (ЄС) продовжує працювати над новими санкціями проти Москви у зв'язку із вторгненням до України.
Управління енергетичної інформації США заявило, що майбутня заборона ЄС на морський імпорт нафтопродуктів з Росії від 5 лютого може мати більш руйнівні наслідки, ніж заборона ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, запроваджена у грудні.
З 5 грудня набуло чинності обмеження міжнародних цін на російську нафту.
Нагадаємо, енергетичні ф'ючерси на сиру нафту , нафтопродукти та природний газ різко впали на початку 2023 року, оскільки трейдери переглянули короткострокові побоювання з приводу холодної погоди та побоювання з приводу нестачі поставок та скидання контрактів.
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