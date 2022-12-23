Нафта дорожчає через падіння поставок із Росії

Нафта марки Brent подорожчала на 0,8% до 81,64 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,0% до 78,27 доларів за барель. Обидва контракти мають показати другий тижневий приріст: Brent зріс на 3,3%, а WTI - на 5,4%.

Експорт балтійської нафти з Росії може впасти у грудні на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як Європейський Союз та країни G7 запровадили санкції та обмеження цін на російську нафту з 5 грудня.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року, оскільки у відповідь на обмеження цін на свою нафту та нафтопродукти вона припиняє продаж до країн, які їх підтримують, повідомив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

"Ціни на сиру нафту зростають, оскільки трейдери енергоносіїв зосереджені на реакції Москви на обмеження цін на російську нафту, а не на тисячах відмін рейсів, які порушать поїздки у відпустку", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Понад 4400 рейсів у США було скасовано за два дні через зимовий шторм, що збігся з сезоном відпусток, який, за деякими прогнозами, може бути найбільш завантаженим за всю історію.

У четвер ціни на нафту по обидва боки Атлантики знизилися через скасування рейсів. Снігова буря також може порушити плани автомобілістів щодо поїздок на Різдво та Новий рік, скоротивши споживання бензину.

Однак попит на мазут може збільшитись, оскільки очікується, що екстремальні погодні умови викличуть перебої у подачі електроенергії.

"Оскільки запаси сирої нафти в США скорочуються, а зимові шторми обрушуються на США, очікується, що низькі температури поширюватимуться на південь, аж до Техасу, Флориди та східних штатів. Попит на мазут зростатиме", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets .

Запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося, за тиждень до 16 грудня, оскільки імпорт різко скоротився, повідомило Управління енергетичної інформації, при цьому запаси скоротилися на 5,9 млн. барелів до 418,2 млн. барелів в порівнянні з прогнозами падіння на 1 7000000 барелів.

Однак зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї, другому щодо споживання нафти у світі, побоювання щодо подальшого підвищення ставок у всьому світі та рецесії, що стримує споживання палива, обмежили зростання цін на нафту.

"Найбільшим козирем на нафтовому ринку є Китай, і оптимізм з приводу того, що відкриття продовжуватиметься і зрештою призведе до збільшення попиту, все ще сильний", - сказав Мойя з OANDA.