Нафта дешевшає на тлі прогнозу МВФ щодо світової економіки

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,29% до 85,66 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 0,25% до 80,06 доларів.

Більш слабкі виробничі дані з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти та другого за величиною споживача нафти, чинили тиск на ціни.

"Ринок не може очікувати швидкого відновлення китайської економіки після трьох років (пандемічного контролю), масового банкрутства малих та середніх підприємств, різкого зростання рівня безробіття, швидкого збільшення норми соціальних заощаджень та швидкого зростання кількості інфекцій та смертей за останні місяці", - сказав аналітик Леон. Чи з CMC Markets.

Крім того, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Сполучені Штати, Європа і Китай - основні двигуни глобального зростання - сповільнюються одночасно, що робить 2023 більш складним для світової економіки, ніж 2022

На тижні, що закінчився 27 грудня, сировинні товари продемонстрували значний приплив у розмірі 12,3 млрд доларів, що стало найбільшим щотижневим притоком у 2022 році, повідомили аналітики Societe Generale.

"Товаром із найбільшим потоком була нафта марки Brent, яка показала приплив у розмірі 3,4 млрд доларів, оскільки Росія виклала свою відповідь ЄС, а G7 ввела граничну ціну на експорт сирої нафти з країни третім країнам", - кажуть аналітики.

Президент Володимир Путін заборонив постачання нафти і нафтопродуктів з 1 лютого на п'ять місяців до країн, які дотримуються обмежень. Його указ також включав пункт, який дозволяв йому скасовувати заборону в окремих випадках.

Заглядаючи найближчими місяцями, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank Сувро Саркар очікує, що побоювання щодо уповільнення світової економіки продовжуватимуть конкурувати з темпами відкриття Китаю у впливі на ціни.

"Слабший долар допоможе в деякій мірі, (поки що) короткострокові фактори включатимуть оновлення запасів і дані про російські поставки", - сказав він.