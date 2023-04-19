Нафта дешевшає на тлі очікувань підвищення ставок ФРС

Ціни на нафту знижуються в середу, 19 квітня, оскільки ринок очікує на підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, яке може уповільнити зростання і зменшити споживання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1% до 84,70 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,1% до 80,81 доларів за барель.

Федеральна резервна система США, напевно, готує ще одне підвищення відсоткової ставки для боротьби з інфляцією, заявив у вівторок президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік. Ринки очікують, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні.

Тим часом економіка найбільшого імпортера сирої нафти Китаю зростала швидше, ніж очікувалося, на 4,5% у першому кварталі, тоді як обсяги переробки нафти в країні зросли до рекордних рівнів у березень.

Той факт, що економіка Китаю зростає найшвидшими темпами за рік, має добре підтримати попит протягом найближчих місяців, заявили аналітики ANZ. "Однак це компенсується слабкістю в інших місцях", - сказали вони, маючи на увазі різке зниження маржі переробки дизельного топила та авіагасу, що свідчить про зниження світового попиту.

Додатковий тиск на нафтові орієнтири чинить те, що азіатські нафтопереробні заводи продовжують отримувати російську нафту у квітні. За даними трейдерів і розрахунками Reuters, у квітні Індія і Китай скупили переважну більшість російської нафти за цінами вищими за встановлену західною ціновою межею в 60 доларів за барель.