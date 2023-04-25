Нафта дешевшає: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту у вівторок, 25 квітня, знизилися на тлі перспективи підвищення відсоткових ставок центральними банками, що сповільнить економічне зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent зросла на 0,1% до 82,65 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate впала на 0,1% до 78,66 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту зросли більш ніж на 1% у понеділок на тлі оптимізму з приводу того, що поїздки у відпустку у Китаї збільшать попит на пальне у другій за величиною економіці світу.

Замовлення в Китаї на поїздки за кордон під час майбутніх першотравневих свят вказують на відновлення поїздок в азіатські країни. Тим не менш, цифри, як і раніше, далекі від докризового рівня: ціни на далекомагістральні рейси стрімко зростають, а доступних рейсів не вистачає.

"Інвестори висловили оптимізм щодо того, що поїздки у відпустку в Китаї підвищать попит на паливо у найбільшого у світі імпортера нафти. Крім того, очікування уповільнення зростання валового внутрішнього продукту США у першому кварталі вчора викликали відкат індексу долара США, що підтримало зростання цін на нафту", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Більш слабкий долар США може допомогти світовому попиту на нафту, зробивши її дешевшою для власників іноземної валюти в інших країнах.

Тим не менш, інвестори, як і раніше, побоюються, що центральні банки США, Великобританії та Європейського Союзу можуть підвищити відсоткові ставки для стримування інфляції, що може сповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії. Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк піднімуть ставки на засідання у перший тиждень травня.