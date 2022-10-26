Нафта дешевшає: що вплинуло на світові ціни

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,8% до 92,80 доларів за барель після зростання на 0,2% на попередній сесії. Ф'ючерси нафти марки WTI знизилися на 0,6% до 84,84 доларів, компенсувавши зростання попередньої сесії.

"Перспектива глобального економічного спаду та посилення грошово-кредитної політики в останні тижні переважує очікування від скорочення пропозиції", - зазначають аналітики ANZ Research.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 4,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 жовтня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані галузевої групи Американського інституту нафти.

У той час як зростання запасів сирої нафти посилило побоювання з приводу глобальної рецесії, яка скоротить попит, обмеження пропозиції, що продовжуються, утримували ціни у вузькому діапазоні.

"Скорочення видобутку ОПЕК з листопада і нові санкції ЄС щодо російської нафти, які мають бути введені в дію з грудня, повинні бути позитивними для цін", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Що стосується широкого спреду WTI-Brent на останніх сесіях, Іннес додав, що покупці WTI очікують на подальші інтервенції з боку президента Джо Байдена напередодні проміжних виборів у США 8 листопада.

Минулого тижня Байден оголосив про план розпродати до кінця року залишок рекордної кількості нафти з національного запасу нафти на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки він намагається зменшити високі ціни на бензин.

Зміцнення долара також чинило тиск на ринок. Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, зріс до 110,98. Сильніший долар послаблює попит на нафту, оскільки робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.

Попри недавнє рішення ОПЕК+, скоротити видобуток нафти, Білий дім привітав дії Саудівської Аравії щодо надання допомоги Україні у її війні з Росією.

Байден, який зіткнувся з критикою у зв'язку з високою інфляцією, попередив, що саудівці зіткнуться з наслідками за союз із Росією та згоду скоротити постачання нафти.